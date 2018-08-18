Неизвестные уничтожили канал YouТube-канал "Эхо Москвы". Об этом радиостанция сообщает на своей странице в Facebook.

По информации сотрудников радиостанции, это случилось сегодня, 18 августа, в 13:52. Неизвестным удалось взломать пароль от аккаунта и полностью уничтожить канал. Сейчас, если пройти по ссылке на него, появляется сообщение, что "такой канал не существует". Отметим, что на "Эхо Москвы" в YouТube было подписано около 200 тысяч человек.

На радиостанции сообщают, что сейчас все трансляции переносятся на "Эхо-Общество". Основной канал также со временем будет восстановлен.

Скриншот: Facebook Эхо Москвы

Напомним, главный редактор "Эхо Москвы" сообщил прокомментировал ситуацию с Сенцовым.

Также мы писали, что "Эхо Москвы" отозвало журналистов из Госдумы из-за скандала с домогательствами.