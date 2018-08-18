Сегодня утром, 18 августа, перед матчем ФК Львов - Шахтер, тренер горняков Паулу Фонсека и Игор Дуляй вывели на поле две детские команды в рамках проекта "Давай, играй!".

Об этом передает официальный сайт клуба.



Визит наставника и экс-футболиста "Шахтера", входящего в тренерский штаб, вызвал огромный интерес. Фонсека и Дуляй пожали руку каждому участнику проекта, а их собралось порядка шестидесяти, и провели двусторонку в роли играющих тренеров. Победил состав Фонсеки.

Паулу Фонсека, фото: shakhtar.com

Игор Дуляй, фото: shakhtar.com

"Я не так часто играю, но сегодня был отличный матч. Моя команда сильна, - поделился впечатлениями Паулу Фонсека. - Очень приятно приехать сюда и прожить этот превосходный момент вместе с ребятами. Здесь счастливая, радостная атмосфера! "Шахтер" развивает проект "Давай, играй!", чтобы мотивировать людей заниматься футболом. Всегда важно, чтобы клубы, федерации и государство переживали за привлечение детей к спорту и создание необходимых условий".

Примечательно, что Паулу Фонсека, пробивал пенальти по воротам, на которых стоял юный вратарь, и не смог отправить мяч в сетку. Главный тренер Шахтера угодил в перекладину.