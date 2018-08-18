В Приднестровье российские военные провели учения 14-15 августа с форсированием Днестра. Посольство Украины в Молдове заявило о военной провокации. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического представительства.

"Указанные действия России в очередной раз подтверждают необходимость полного и безусловного вывода российских войск с территории Республики Молдова в соответствии с решениями Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года", - сообщили в посольстве.

В дипломатическом ведомстве также сообщили, что режим функционирования Зоны безопасности, а также невыполнение Россией взятых на себя обязательств подрывает доверие между участниками переговорного процесса и продолжает эскалацию напряженности в регион.

13 августа Оперативная группа российских войск подготовила боевую бронетехнику для возможных учений с переходом водных барьеров в приднестровском регионе.

Утром 14 августа на левом берегу Днестра, в районе пляжа в селе Тырнаука Слободзейского района и у пешеходного моста через реку Днестр в Тирасполе, была размещена бронетехника и военные грузовые автомобили без номерных знаков и знаков различия.

Молдавские силы и миссию ОБСЕ не пустили на эти территории. Как заявил молдавский министр обороны Еуджен Стурза, Россия пошла на провокацию против Молдовы.

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ приняли резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья.

Напомним также, что в Приднестровье ответили ООН, что вывод российских войск невозможен.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен выступать за начало обсуждения вопроса о статусе Приднестровья с соблюдением территориальной целостности Молдавии.