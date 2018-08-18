Мужчина направлялся в Россию на поезде "Кривой Рог - Москва", но в результате не только не доехал до конечного пункта, но и был избит российскими пограничниками. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Вечером 17 августа, проходя проверку в российском пункте пропуска "Долбино", пострадавший не захотел предъявлять документу человеку в гражданском.

"При прохождении российской границы, ко мне подошел человек в гражданском, попросил предъявить документы. Я ему отказал. Рядом стоял пограничник, я сказал, что хочу показывать документы официальным лицам. После этого человек в гражданском сказал, что он меня сейчас снимет. Я сказал, что составьте протокол о снятии. И они начали ко мне приставать, предвзято относиться. После этого они меня вытащили меня на перрон, избили, надели наручники, поиздевались… Я все фиксировал на телефон. С телефона они все стерли, сломали мне чемодан, вскрыли замки…. Привели в отделение без обуви… Я считаю, они себя неадекватно ведут", - рассказывает мужчина о произошедшем.

Утром 18 августа он вернулся в Украину на поезде "Москва - Харьков".

Сотрудниками Госпогранслужбы в Холодногорского отдела Национальной полиции в Харьковской области направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение".

Также в пограничное ведомство Российской Федерации направлено письмо с требованием предоставить информацию относительно обстоятельств описанной ситуации.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, под Сумами пограничники обстреляли машину из России.

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