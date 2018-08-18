Сегодняшняя свадебная церемония главы внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль с бизнесменом Вольфгангом Майлингером была отложена из-за опоздания на торжество российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал Oe24.

Церемония бракосочетания должна была начаться в 14.00 по местному времени (15.00 по Киеву), однако из-за опоздания президента России на 10 минут ее пришлось отложить.

Отмечается, что для президентского кортежа даже перекрыли шоссе, чтобы Путин смог прибыть на торжество максимально быстро.

По прибытии Путин подарил Кнайсль букет цветов.

Вместе с российским президентом на церемонию приехал и Кубанский казачий хор.

Фото: РИА "Новости"

Как сообщала "Страна", перелет 17 музыкантов ансамбля из Краснодара в Вену обошелся российскому бюджету в крупную суму. Для хора забронировали семь номеров по 63 тысячи рублей за две ночи, остальные - по 90 тысяч рублей за две ночи в отеле Loisium Wine & Spa Resort Südsteiermark, который находится в 9 км от ресторана, в котором, предположительно, и состоится свадьба.

Напомним, сегодня состоятся переговоры канцлера Ангелы Меркель с Владимиром Путиным. Встреча будет сосредоточена на ситуации в Сирии, насилии на востоке Украины и совместном трубопроводе для природного газа.