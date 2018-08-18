Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джмилев передал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану личное послание от Петра Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

18 августа в Анкаре состоялся VI съезд правящей Партии справедливости и развития Турции (Adalet ve Kalkınma Partisi). В мероприятии приняли участие официальные делегации из разных стран. Представлять Украину на съезде Петр Порошенко направил лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева. Через него же президент Украины передал Реджепу Тайипу Эрдогану личное послание.

Скриншот: Facebook Рефат Чубаров

Напомним, Эрдоган пригрозил Трампу поиском новых союзников.

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