В субботу, 18 августа, началась продажа билетов на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов Динамо - Аякс. Игра пройдет на НСК "Олимпийский" во вторник, 28 августа. Начало матча в 22:00.

На игру доступны билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 и 500 гривен, передает официальный сайт Динамо.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Для владельцев абонементов на домашние матчи "Динамо" в сезоне 2018/19 действует скидка на билет - 15%! Бронь снимается за три дня до начала матча.

Продажа билетов производится в кассах на Троицкой площади, возле станции метро "Олимпийская", а также в кассах стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Время работы касс: с понедельника по пятницу - с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в субботу и воскресенье - с 11:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) в день игры - с 10:00 и до окончания первого тайма матча.

Кроме того, в день матча с 10:00 до окончания первого тайма работать касса на Спортивной площади (вход на стадион со стороны "Бессарабских ворот").

Ранее "Страна" сообщала, что Киевский метрополитен закроет 18 августа три станции из-за матча Динамо - Александрия.