В субботу, 18 августа, в Оболонском районе Киева в металлическом заборе застрял мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины в Киеве.

Чрезвычайное происшествие случилось на улице Маршала Малиновского, 4 Б.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что во дворе 9-этажного жилого дома при попытке перелезть металлический забор застрял мужчина 1976 года рождения.

"Спасатели с помощью бензореза и шанцевого инструмента освободили мужчину из забора и передали работникам медицинской службы", - рассказали в столичном управлении ГСЧС.

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