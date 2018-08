Сухие спагетти редко ломаются пополам, и физики из Франции и США предложили два способа, каким образом можно поделить их на две равные части. Об этом со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences сообщает N+1.

Проблема возникла из-за распространения по сухой макаронине каскадной волны разгибания, именно поэтому чаще всего она ломается на три или больше кусков. Чтобы поделить спагетти пополам, необходимо предварительно скрутить ее вокруг своей оси или сближать два конца макаронины с достаточно небольшой скоростью.

Доказала это группа ученых из США и Франции под руководством Йорна Дункеля из Массачусетского технологического университета. Они засняли процесс разлома спагетти на высокоскоростную камеру со скоростью записи от двух тысяч до одного миллиона кадров в секунду, а также использовали численное моделирование. Выяснилось, что если, сгибая макаронину, скрутить ее вокруг оси более, чем на 250 градусов, и зафиксировать в этом положении, ее внутреннее напряжение изменится. Она начнет раскручиваться быстрее, чем распрямляться, что позволяет поделить ее на две равные части.

Также поломать спагетти напополам можно, если делать это очень медленно. В случае, если скорость будет порядка 5 миллиметров в секунду, разлом будет происходить в единственном месте. При увеличении скорости растет и количество точек разлома, увеличиваясь в среднем до 4 при скорости около 300 миллиметров в секунду.

