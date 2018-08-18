Президент России Владимир Путин прибыл в Австрию, чтобы принять участие в свадьбе главы внешнеполитического ведомства страны Карин Кнайсль.

Об этом сообщает местный телеканал Oe24.

Сообщается, что самолет главы Кремля приземлился в аэропорту города Грац, который расположен на юге федеральной земли Штирия. На само торжество Путин из аэропорта прилетит на вертолете.

Добавим, что вместе с Путиным на свадьбу прилетел кубанские казаки. Российскому бюджету перелет 17 музыкантов ансамбля из Краснодара в Вену обошлось в крупную суму. Для хора забронировали семь номеров по 63 тысячи рублей за две ночи, остальные - по 90 тысяч рублей за две ночи в отеле Loisium Wine & Spa Resort Südsteiermark, который находится в 9 км от ресторана, в котором, предположительно, и состоится свадьба.



Фото: oe24.at

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