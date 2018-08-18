В результате крупного ДТП в больницах Польши пребывают 38 украинцев. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что среди пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии.

"В Перемышле госпитализирован 21 пострадавший, в Ярославе - 2, в Леске - 3, в Бжозове - 1, в Саноке - 7, в Устжиках Дольных - 4. Состояние пострадавших средней тяжести, стабильное. Один из пострадавших в тяжелом состоянии", - отметил дипломат.

Он также подтвердил, что трое граждан Украины погибли в результате ДТП. Также известно, что среди жертв детей нет, однако 10 детей попали в больницы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше задержали водителя автобуса, в котором разбились украинские туристы.

Также появились первые подробности ДТП с украинским туристическим автобусом в Польше.