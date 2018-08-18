Финские ученые выяснили, что чем выше уровень содержания пестицидов и инсектицидов в организме матери во время беременности, тем выше вероятность, что она родит ребенка с расстройствами аутистического спектра.

Об этом со ссылкой на статью, опубликованную в The Amercian Journal of Psychiatry, сообщает N+1.

Исследователи изучили 800 случаев, когда дети рождались с аутизмом, и пришли к выводу, что вероятность их появления у женщин с высокой концентрацией известных инсектицидов в организме выше в 1,5 раза.

Среди самых эффективных инсектицидов выделяют дихлордифенилтрихлорметилметан (ДДТ). Его используют для борьбы с саранчой и насекомыми, поедающими хлопок, арахис, а также он используется профилактике малярии. До конца 1970-х годов ДДТ (а также его метаболит дихлордифенилдихлороэтилен ДДЕ) использовали очень часто, но потом их стали заменять на другие средства, так как исследователи выяснили, что они накапливаются в организме.

Если инсектициды накопились в организме беременной женщины, то нейрокогнитивное развитие ребенка будет затруднено.

Под руководством Андре Сурандера из Университета Турку ученые провализировали 778 зарегистрированных случаев рождения детей с аутизмом в Финляндии в период с 1987 по 2005 год. Их они сравнили с таким же количеством случаев рождения здоровых детей, который появились на свет в тот же период. Также исследователи изучили, каков был уровень ДДТ и ДДЕ в организме матерей до рождения ребенка.

Выяснилось, что повышенная концентрация ДДТ на 56 процентов увеличивала риск рождения ребенка с аутизмом, высокая концентрация ДДЕ увеличивала риск рождения ребенка с аутизмом и умственной отсталостью более чем в два раза.

Напомним, британские ученые выяснили, что плавание в море повышает риск заболеваний.

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