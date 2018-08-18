Ученые доказали, что мужчины быстрее женщин начинают распознавать момент начала движения объектов. Об этом передает журнал Current Biology.

Исследование показало, что женский пол в среднем смотрят на линии на 23-78% дольше, прежде чем отметить, что они движутся. Однако ученым так и не удалось объяснить данную существенную разницу между полами.

Ученый Вашингтонского университета Скотт Мюррей провел эксперимент, в котором приняли участие три независимые выборки участников (всего 263 человека): студенты Бернского, Вашингтонского и Рочестерского университетов.

Основное задание было основано на эксперименте, проведенном в рамках другого исследования. Добровольцам показывают решетку из нескольких контрастных полосок, которые в определенный момент начинают двигаться. Задача участника - поймать момент начала движения, нажав на кнопку, и сообщить, в какую сторону двигаются полоски: влево или вправо.

Эксперимент показал, что мужчины существенно отличаются от женщин по скорости реакции при восприятии движения: при низкой контрастности показываемых линий порог восприятия движения (время, необходимое для того, чтобы его заметить) женщинами был на 23% выше, а при высокой контрастности - на 78% выше.

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