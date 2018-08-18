В Польше задержали водителя автобуса, в котором погибли украинские туристы. Об этом сообщает RMF24.

Заместитель окружного прокурора Пшемышля Беата Стажецька-Скшипец заявила, что вскоре водителю объявят подозрение, также решается вопросу об избрании ему меры пресечения. Предварительно установлено, что водитель автобуса значительно превысил допустимую скорость на отрезке дороги, где произошло ДТП.

На месте аварии работают полицейские, которые собирают доказательства нарушений и службы, которые разбирают последствия трагедии. Также на месте происшествия находится украинский консул.

Представитель Воеводского центра управления кризисными ситуациями Ян Чех рассказал, что в результате аварии в больницу были доставлены 51 человек, однако пострадали 18 человек, из них 9 - в тяжелом состоянии. Другие были направлены в больницу для осмотра. Сейчас в медучреждениях остаются 37 человек, в том числе 10 детей.

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото с места ДТП в Польше, где вылетел с дороги автобус с украинскими туристами.

Также появились первые подробности ДТП с украинским туристическим автобусом в Польше.