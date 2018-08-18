Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу обновил правительство из-за того, что, по его мнению, некоторые из экс-чиновников отклонялись от принятого ранее курса развития республики. Об этом сообщает Интерфакс.

Александр Лукашенко заявил, что решение о смене правительства им было принято не из-за положения дел в Оршанском районе, впрочем, оно стало последней каплей.

"Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Главное - в глубине. И вы, люди, недалекие от правительства (а некоторые работали в этих должностях, пусть не на первых ролях), понимаете, что не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития нашей страны", - заявил белорусский лидер.

В данной связи президент подчеркнул, что "согласно Конституции страны президент в своей предвыборной программе оглашает этот курс. И люди исходя из этого голосуют. И никому не позволено обманывать людей", - сказал он.

"А у нас в правительстве, не буду называть фамилии, было так: давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной курс (в других же странах так делается). Так у меня никогда не было и не будет! То, что мы людям обещали, а правительство было создано именно под этот курс, тот курс должен и проводиться. И главное в нашей политике - народ. Это никакой не популизм. Я всегда это говорил и говорю. В противном случае нам в этой стране делать нечего. Люди - это главное", - заявил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что дисциплина, порядочность, сплоченность, система власти, жесткость ее, нацеленная на дисциплину и профессионализм, - это фактор независимости страны.

"Поэтому второе направление - это независимость, обеспечение этой независимости. Мы будем независимы, если у нас экономика будет развиваться так, как следует. Если мы обрушим экономику, никакой независимости быть не может. Никакие словоблудия не спасут нас от разрушения", - сказал укашенко.

При этом А.Лукашенко заметил, что осуществлять диктатуру в Беларуси просто нереально, но пообещал, что в стране был и будет порядок.

"Я внимательно отслеживаю реакцию общества на мои решения. Да и у меня уже давно выработалась привычка с первых дней ориентироваться на то, какого мнения люди о том курсе, который проводится в стране", - считает Лукашенко.

Он отметил, что, естественно, мнения есть разные. "Мы живем в демократической стране. Притом зажаты двумя демократическими блоками с запада и с востока. На юге у нас вообще демократия дальше некуда. И осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси - это просто нереально. И те, кто подобные вещи заявляет, - это смехотворно. Но порядок в стране всегда был, и он будет", - резюмировал Лукашенко.

Напомним, ранее Бацька устроил своим министрам разнос и чистку, а одного отправил на завод работать.

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