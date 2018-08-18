В США присяжные взяли перерыв на выходные, чтобы обсудить приговор по делу Пола Манафорта. Об этом передает DW.

Сообщается, что присяжные федерального окружного суда Александрии в штате Вирджиния после двух дней обсуждения вердикта по делу Манафорта ушли на перерыв до понедельника, 20 августа.

Напомним, что с 16 августа жюри за два дня так и не смогло вынести вердикт. Заседание началось утром 16 августа, а после продолжилось еще и 17 августа.

Отметим, что Манафорту выдвинуты 18 обвинений в налоговых и банковских преступлениях. Ни по одному из них он не признал себя виновным.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп пожалел хорошего человека Манафорта.

Также в НАБУ заинтересовались информацией об участии Манафорта в избирательной кампании Порошенко.