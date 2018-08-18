18 августа в Киеве открылся первый магазин H&M в Украине. Магазин общей площадью три тысячи квадратных метров расположен в ТРЦ Lavina Mall.

В честь помпезного и громкого открытия H&M объявил об акции: первый покупатель получит подарочный сертификат на сумму 10 тысяч гривен, второй - сертификат на 3 тысячи гривен, третий - на 2 тысячи, а последующая тысяча человек - сертификаты на 200 гривен.

Эти призы, а также желание осмотреть собственными глазами первый в Украине магазин этой марки заставили киевлян проявить находчивость: люди занимали очередь в H&M еще с вечера и даже спали в торговом центре.

Однако и сегодня, 18 августа, в ТРЦ выстроились гигантские очереди, как отмечают киевляне, вокруг магазина люди толпились часами. Фото и видео с места событий жители столицы выкладывают в социальные сети.

Фото: Instagram lizet_ezhyk

Фото: Instagram thevillageua

Фото: Facebook Александр Барабошко

Фото: Facebook Александр Барабошко

Фото: Facebook Александр Барабошко

Напомним, cтало известно, какие цены будут на одежду H&M в Украине.

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