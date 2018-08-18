Умер известный продюсер и экс-директор Океана Эльзы, ТНМК и Скай
Скончался известный украинский продюсер и концертный директор Богдан Уцеха. Об этом в Facebook сообщил арт-директор компании "Atas" Борис Гинжук.
Уцеха был бывшим концертным директором группы "Океан Эльзы", а также директором украинских групп ТНМК и "Скай".
До своего 45 дня рождения Уцеха не дожил всего несколько месяцев. Гинжук отметил, что у умершего были проблемы с сердцем.
"Богдан принадлежал к музыкальному миру Украины, со многими сотрудничал, многим помогал, со многими дружил. Нам, "Последняя баррикада", Бодя помогал во время Евромайдан приглашать музыкантов на музыкальную сцену Майдана", - отметил телеведущий Адлександр Доний.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что после тяжелой болезни умер известный автор песен Пугачевой.
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