Скончался известный украинский продюсер и концертный директор Богдан Уцеха. Об этом в Facebook сообщил арт-директор компании "Atas" Борис Гинжук.

Уцеха был бывшим концертным директором группы "Океан Эльзы", а также директором украинских групп ТНМК и "Скай".

До своего 45 дня рождения Уцеха не дожил всего несколько месяцев. Гинжук отметил, что у умершего были проблемы с сердцем.

"Богдан принадлежал к музыкальному миру Украины, со многими сотрудничал, многим помогал, со многими дружил. Нам, "Последняя баррикада", Бодя помогал во время Евромайдан приглашать музыкантов на музыкальную сцену Майдана", - отметил телеведущий Адлександр Доний.

Фото: facebook.com

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