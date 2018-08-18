19 августа в северных, западных и центральных областях Украины будет дождливо. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер, а также грозы ожидаются и в Одесской области. В восточных и северо-восточных частях страны - солнечно. Также без осадков день пройдет в Николаеве и Херсоне.

В Киеве, несмотря на прогнозируемый дождь, будет тепло. Днем - до +28 градусов. Ночью температура опустится до +15 градусов. Примерно такая же погода ожидается в западных регионах. В Одессе днем - до +30 градусов, ночью - +20 градусов.

В Харьковской, Сумской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях будет жарко - до +29 градусов днем и до +18 градусов ночью.

20 августа дожди пройдут в западной и северной частях Украины, на остальной территории без осадков.

Карта: Укргидрометцентр

Напомним, в середине августа в Киеве пойдут дожди, а в конце похолодает.

Также мы писали, что синоптики признали, что погода в июле была далека от обещанных ими знойных показателей.