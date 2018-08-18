В субботу, 18 августа, в Киеве около Crystal Hotel умер мужчина. Об этом сообщает "Информатор".

Тело умершего мужчины нашли в будке охраны по адресу Крещатик, 13/2. На место выехали врачи скорой помощи и полиция. Но врачам осталось только констатировать смерть. При умершем были документы, поэтому правоохранители выяснили его личность. Им оказался 33-летний мужчина, который накануне устроился на работу в отель.

Отметим, что другой охранник рассказал, что погибший на смену должен был выйти в другой день. На теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружили, причины кончины выяснят после экспертизы.

На данный момент полиция определяет все обстоятельства гибели.

Фото: kiev.informator.ua

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