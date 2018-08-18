Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства республики, которому на днях устроил форменный разнос.

Новым премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития, сообщает в субботу госагентство "БелТА"

Отмечается, что кадровые решения озвучил сам глава государства.

До настоящего момента должность премьер-министра занимал Андрей Кобяков. Он был седьмым по счету премьер-министром в истории суверенной Беларуси. Руководил правительством с декабря 2014 года.

Первым заместителем премьер-министра в субботу назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководивший аппаратом Совета министров.

Заместителем премьер-министра назначен Игорь Ляшенко. "Он (Ляшенко - Прим.Ред.) находится в командировке, он в курсе дела. Будет курировать вопросы, которыми занимался Владимир Семашко. До настоящего времени Игорь Ляшенко возглавлял концерн "Белнефтехим", - сообщил Лукашенко.

Также заместителем премьер-министра назначен Владимир Кухарев. До настоящего времени он работал в должности зампредседателя КГК. "Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа", - заявил президет.

"А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности", - добавил Лукашенко.

Заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого являлся послом Белоруссии в России. Он будет отвечать за социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт.

Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок.

Министром промышленности назначен Павел Утюпин. "Знаете сферу. Вы там, по-моему, лет пять проработали. И очень хорошо, что вы поработали и в министерстве экономики. Для вашей будущей работы это просто прекрасно", - отметил белорусский лидер.

Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган. "Человек дисциплинированный, военный, очень хорошо знающий эту сферу, и особенно перспективу развития, связанную с информационными технологиями, созданием большого удельного веса в сфере IT", - охарактеризовал нового министра глава государства.

Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой. "Очень бы хотелось, чтобы Министерство экономики (вы эту организацию хорошо изучили) приобрело новое дыхание и было приспособлено к новым реалиям. Это очень важно", - сказал президент.

Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко. "Вы там работали, хорошо знаете эту сферу. Очень хорошо, что вы поработали на должностях посла в различных странах. Все остальное для того, чтобы работать в ВПК, у вас есть", - отметил Лукашенко.

В начале текущей недели президент Беларуси совершил рабочую поездку в Оршанский район, где провел совещание по комплексному развитию региона. На мероприятии он подверг жесткой критике как местные власти, так руководство правительства.

Своих постов лишились главы Минпрма и Минстройархитектуры Виталий Вовк и Анатолий Черный. Также строгий выговор объявлен председателю Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась и председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев предупреждены о неполном служебном соответствии.

Ранее "Страна" сообщала, что бацька Лукашенко легализировал в Беларуси азартные игры для граждан с 21 года. а также о том, что Лукашенко появился на публике после слухов об инсульте.