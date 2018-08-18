Присягу в качестве премьер-министра Пакистана принес Имран Хан. Об этом сообщает AP.

Имрану Хану 65 лет. В прошлом он - профессиональный игрок в крикет, капитан национальной команды страны, который в 1992 году привел сборную страны к первой и пока последней победе на чемпионате мира ODI. На сегодняшний день Хан - лидер партии Техрик-е-Инсаф.

За Имрана Хана проголосовало 176 депутатов Национальной ассамблеи. Таким образом, он набрал на 80 голосов больше, чем его соперник, брат бывшего премьера Шахбаз Шариф.

Премьер-министр в Пакистане избирается на пять лет. Среди основных обещаний Имрана Хана - борьба с коррупцией. Также сообщается, что сам политик не поселится в официальной резиденции, а займет небольшой дом в Исламабаде.

Фото: Reuters

Напомним, согласно результатам исследования, дешевле, чем в Украине можно жить только в Пакистане и Египте.

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