Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал оскорбительные высказывания в свой адрес гендиректора "Зари" Сергея Рафаилова. Об этом пишет "Трибуна".

"Я не представляю, кто это писал и говорил. Я не знаю этого человека, поэтому не могу никак комментировать это. Я могу только поздравить "Зарю", потому что они выиграли заслуженно. Это была не удача, а действительно их заслуга. Мои искренние поздравления "Заре" и их тренеру", - рассказал Фонсека.

Наставник горняков добавил, что считает "Зарю" великолепной командой, которая показывает интересный футбол. При этом он отказался комментировать высказывания Рафаилова.

"У людей есть свобода слова, и они могут говорить все, что хотят и думают. Но я не буду комментировать это, –добавил Фонсека.

Напомним, что после того как "Заря" сыграла на выезде вничью с португальской Брагой и, по итогам двух матчей обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Европы, генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов позволил себе выпад в сторону Фонсеки.

"Жду не дождусь комментариев от великого специалиста х#секи насчет прохода Браги", - написал Сергей Рафаилов в своем Facebook.

Позже президент футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис поздравил луганскую "Зарю" с выходом в раунд плей-офф Лиги Европы.