Из-за проведения матча ФК "Александрия" - ФК "Динамо" 18 августа столичное метро может внести изменения в свою работу. Об этом КП "Киевский метрополитен" сообщает на странице в Facebook.

Скриншот: Facebook КП "Київський метрополітен"

В частности, речь идет об ограничении на вход на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" по завершению игры. Такие меры применяются для обеспечения безопасности пассажиров.

Футбольный матч начнется в 19:30, таким образом, ограничения будут действовать после 21:00.

Напомним, 24 августа в Киеве на 2 часа продлят работу столичного метро и городского транспорта.

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