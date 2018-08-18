Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в законы Украины относительно решения некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников государственного концерна "Укроборонпром" перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития". Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины

Данный закон должен защитить хозяйственную деятельность оборонно-промышленного комплекса страны, а также стратегически важные объекты государственной собственности от негативного воздействия юридических лиц, зарегистрированных на территории государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юрлиц с иностранными инвестициями государства-агрессора и/или государства-оккупанта.

В соответствии с законом, предприятия ОПК не должны будут принудительно исполнять решения судов (в том числе иностранных)  о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором (взыскателем) является юрлицо государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юрлицо с иностранными инвестициями или иностранное предприятие государства-агрессора и/или государства-оккупанта, а должником - предприятие ОПК, внесенное в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Открытые исполнительные производства будут приостановлены на период действия закона. Также отныне запрещено начинать процедуру банкротства предприятия ОПК, если заявление подало юрлицо государства-агрессора.

Напомним, Петр Порошенко подписал закон о выделение 1,4 млрд на зарплаты шахтерам.

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