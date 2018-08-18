В возрасте 80 лет скончался бывший генеральный секретарь ООН и лауреат Нобелевской премии мира 2001 года Кофи Аннан. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Причина смерти первого чернокожего лидера ООН пока не сообщается.

Кофи Атта Аннан родился 8 апреля 1938 года в городе Кумаси английской колонии Золотой Берег (с 1957 года - Гана). Его отец был вождем племени фанти и губернатором провинции Ашанти.

Образование получил в Научно-техническом университете в Кумаси и в Колледже Макалестера в Сент-Поле (США), который окончил со степенью бакалавра экономики.

Работать в ООН начал в 1962 году с должности сотрудника по административным и бюджетным вопросам во Всемирной организации здравоохранения в Женеве. С 1980 года занимал высокие посты управленческого звена в организациях системы ООН.

Был избран генеральным секретарем ООН в 1996 году после того, как США наложили вето на переизбрание его предшественника, тоже представителя Африки египтянина Бутроса Бутроса-Гали. Стал первым генеральным секретарем, избранным из числа кадровых сотрудников ООН.

Занимал этот пост два срока подряд с 1 января 1997 года по 31 декабря 2006 года.

Аннан после ухода с должности генсека ООН занимался разрешением конфликта в Сирии в статусе спецпосланника ООН, а также руководил собственным фондом и возглавлял организацию "Старейшины", созданную Нельсоном Манделой. В 2001 году он получил Нобелевскую премию мира.

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