Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко вылетели из турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 (Western & Southern Open) в Цинциннати (США). Об этом сообщает "Укринформ".

В четверть финале Свитолина проиграла 17-у номеру мирового рейтинга из Голландии Кики Бертенс со счетом 4:6, 3:6.

За выход в четвертьфинал турнира украинка заработала 61 тысяч долларов и получит 190 очков рейтинга.

Вторая ракетка Украины еся Цуренко на этой же стадии проиграла первому номеру мирового рейтинга из Румынии Симоне Халеп - 4:6, 1:6.

Матч продолжался более часа. Теннисистки ранее встречались четыре раза, счет в личных встречах теперь 0:5 в пользу румынки.

За выход в четвертьфинал турнира украинка также заработала 61 тысяч долларов и получит 190 очков рейтинга.

Ранее "Страна" сообщала, что Свитолина, защищая титул в Монреале, одержала очередную уверенную победу.

Также Свитолина опубликовала откровенное фото в черном мини.