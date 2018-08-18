В США хотят взять под стражу экс-советника предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса. Об этом сообщает "Интерфакс".

Такое требование выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер, курирующий расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента в США в 2016 году. Он потребовал отправить Пападопулоса под стражу на срок до полугода и оштрафовать его на 9,5 тысяч долларов.

Мюллер считает такие требования обоснованными за то, что Пападопулос дал следствию заведомо ложные показания.

"Обвиняемый знал, что вопросы, которые ему задавало ФБР, были важными, и он знал, что его ответы являлись ложью тогда, когда он их давал. Его ложь негативно повлияла на проводимое в ФБР российское расследование и помешала сотрудникам ФБР эффективно и своевременно устанавливать личности свидетелей и допрашивать их", - сказано в документах суда.

Ранее "Страна" сообщала, что спецпрокурор Мюллер предъявил обвинения Полу Манафорту.

Также спецпрокурор Мюллер не может предъявить обвинение Трампу.