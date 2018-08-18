Из-за сильнейшего дождя, который вечером 17 августа накрыл Рахов, обвалилось бетонное покрытие моста на дороге Рахов - Косовская Поляна - Кобылецкая Поляна.

Об этом на своем сайте сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

По его словам, мост через поток Буркут можно объехать по другим улицам. Поэтому обвал моста не мешает местным жителям попадать к себе домой.

Геннадий Москаль отметил также, что за ночь воды в затопленной центральной части Рахова стало меньше. Сейчас продолжается очистка улиц города от веток и грязи, снесенных с гор потоками воды.

В результате ливня в городе затоплено 50 жилых домов, однако жилье не разрушено. Никто не пострадал.

Фото: moskal.in.ua

Фото: moskal.in.ua

Фото: moskal.in.ua

Напомним, в Одессе ночной ливень затопил улицы и повалил деревья.

Также мы писали, что улицы Хмельницкого затопил ливень.