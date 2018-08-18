Мощный ливень затопил 17 августа город Рахов на Закарпатье. Об этом сообщает "Закарпаття онлайн".

Около 20:00, в Рахове начался дождь. Всего за полчаса выпало такое количество осадков, что снесенная с гор древесина перекрыла реку Буркут, которая протекает в городе. В результате вода вышла из берегов и хлынула на центральную часть населенного пункта.

Сообщается о 50 затопленных домах, а также нескольких десятках утопленных автомобилей.

Людей, чье жилье пострадало от непогоды, на ночь поселили в районную больницу. Русло реки прочищали спасатели.

Фото: Закарпаття онлайн

Фото: Закарпаття онлайн

Напомним, появилось видео, как спасатели на руках выносили детей после ливня во Львове.

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