Появились фото, как мощный ливень затопил город Рахов на Закарпатье
Мощный ливень затопил 17 августа город Рахов на Закарпатье. Об этом сообщает "Закарпаття онлайн".
Около 20:00, в Рахове начался дождь. Всего за полчаса выпало такое количество осадков, что снесенная с гор древесина перекрыла реку Буркут, которая протекает в городе. В результате вода вышла из берегов и хлынула на центральную часть населенного пункта.
Сообщается о 50 затопленных домах, а также нескольких десятках утопленных автомобилей.
Людей, чье жилье пострадало от непогоды, на ночь поселили в районную больницу. Русло реки прочищали спасатели.
Фото: Закарпаття онлайн
Фото: Закарпаття онлайн
Напомним, появилось видео, как спасатели на руках выносили детей после ливня во Львове.
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