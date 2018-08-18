Опубликованы первые подробности ДТП с украинцами в Польше. Об этом сообщает портал RMF24.

Авария случилась 17 августа на шоссе №28 в районе села Лещава-Дольна между Пшемыслом (Перемышль) и Саноком в Подкарпатском воеводстве. Водитель автобуса, который перевозил туристов из Львова в Вену, пробил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого автобус перевернулся и сорвался с откоса.

Всего в автобусе было 54 пассажира, среди которых 11 детей. В результате ДТП трое погибли, 18 человек получили ранения, в том числе 9 – серьезные.

"Консул Украины срочно выехал в Перемышль в связи с ДТП, произошедшим там 17 августа около 23:00 по местному времени", - рассказал официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Представитель МИД также отметил, что пострадавшие госпитализированы в больницы городов Перемышль и Санок, другие пострадавшие размещены в местных школах и хостелах.

Напомним, что автобус с туристами из Львова вылетел с дороги в Польше.

Также украинку депортировали из Польши из-за антиправительственной деятельности ее мужа.