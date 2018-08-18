Опубликованы фото и видео Шулявского моста, который закрыли в Киеве
В субботу, 18 августа, в Киеве закрыли на реконструкцию Шулявский мост. Об этом передает "Информатор".
Закрытие моста началось в шесть утра. Рабочие оградили путепровод конусами, а позже поставили по краям моста и на прилегающей территории специальные заградители. Все это время на мосту дежурили три патрульных авто и карета скорой помощи.
Отметим, что многие водители пытались уговорить полицейских пропустить их через уже закрытый мост, но их не пропустили.
Объезжать мост нужно по следующему маршруту:
– улица Борщаговская – проспект Воздухофлотский – путепровод Воздухофлотский;
– улица Зоологическая – улица Дегтяревская – улица Александра Довженко.
Всего реконструкция продлится 17,5 месяца. На финансирование ремонта моста из городского бюджета выделили 830 миллионов 118 тысяч гривен.
Фото: kiev.informator.ua
Ранее "Страна" сообщала, что появились фото, как снесли рынок под Шулявским мостом в Киеве.
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