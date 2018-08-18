В субботу, 18 августа, в Киеве закрыли на реконструкцию Шулявский мост. Об этом передает "Информатор".

Закрытие моста началось в шесть утра. Рабочие оградили путепровод конусами, а позже поставили по краям моста и на прилегающей территории специальные заградители. Все это время на мосту дежурили три патрульных авто и карета скорой помощи.

Отметим, что многие водители пытались уговорить полицейских пропустить их через уже закрытый мост, но их не пропустили.

Объезжать мост нужно по следующему маршруту:

– улица Борщаговская – проспект Воздухофлотский – путепровод Воздухофлотский;



– улица Зоологическая – улица Дегтяревская – улица Александра Довженко.

Всего реконструкция продлится 17,5 месяца. На финансирование ремонта моста из городского бюджета выделили 830 миллионов 118 тысяч гривен.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото, как снесли рынок под Шулявским мостом в Киеве.

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