Утром 18 августа в Одессе состоялся "Марш равенства" - акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества. Об этом пишет "Думская".

Мероприятие проходило в центре города, чтобы обеспечить безопасность участников, полиция оградила маршрут активистов. За порядком во время Марша равенства следило более 500 правоохранителей.

Противники активистов, выступающие за "традиционные ценности", собрались возле памятника Дюку.

Около 9:00 полиция сообщила о двоих задержанных. Молодые люди напали на участников Марша.

Колонна прошла по маршруту от Воронцовского дворца до здания Одесского горсовета. На Думской площади активистов за полицейскими ограждениями ожидало около 30 представителей националистических организаций. Однако участники Марша сели в заранее подготовленные автобусы и разъехались.

По информации местных издания, в одесском "Марше равенства" приняли участие около 100 человек.

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Напомним, сначала датой проведения "Марша равенства" было выбрано 19 августа.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге избили организатора ЛГБТ-марша.