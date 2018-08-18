Украинский чемпион по боксу Александр Усик может сразиться с американцем Андре Уордом. Об этом сообщает портал World Boxing News.

Менеджер Усика Эгис Климас отметил, что сперва они намерены провести бой с Тони Белью.

"Сначала мы хотели бы организовать бой с Белью, после чего мы будем искать возможность проведения любых других интересных поединков в первом тяжелом весе или отправимся в тяжелый вес, не вступая в переговоры о бое с Энтони Джошуа. Например, мы слышали, что Андре Уорд хочет вернуться в бокс, это может быть интересный поединок, он мог бы вызвать интерес в США", - отметил Климас.

Напомним, что 22 июля Усик провел бой против россиянина Мурата Гассиева. Украинец одержал победу в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии и объединил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг.

Ранее "Страна" сообщала, что Ломаченко и Усик попали в ТОП-10 рейтинга лучших боксеров мира.

Также стала известна дата поединка Усик - Белью.