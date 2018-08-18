Опубликованы таблицы с индексами загрязнения воздуха в украинских городах, составленные Центральной геофизической обсерваторией (ЦГО) им. Б.Срезневского.

Напомним, что самым грязным городом страны назван приморский Мариуполь, а самым чистым - Горишние Плавни. Всего в рейтинг вошли 39 городов Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

После Мариуполя самыми загрязненными городами названы Одесса, Луцк, Каменское (бывший Днепродзержинск), Днепр, Киев, Николаев, Славянск, Кривой Рог, Краматорск, Рубежное, Лисичанск и Запорожье.

Объясняется, что высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха указанных городов был обусловлен по большей части повышенным содержанием специфических вредных веществ – формальдегида, фенола, фтористого водорода, аммиака, из основных примесей – зависших веществ, диоксида азота, оксида углерода.

Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины осуществлялась по данным наблюдений в 39 городах на 129 стационарных постах государственной системы мониторинга гидрометеослужбы. В атмосфере определялось содержимое 22 загрязняющих веществ, включая восемь тяжелых металлов.

Ранее "Страна" сообщала, что экологи заявили, что 1 августа люди исчерпают ресурсы Земли на 2018 год и начнут жить в долг у планеты.

Также в ОБСЕ призвали не забывать про экологические угрозы на Донбассе.