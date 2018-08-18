Спасатели обнаружили тела еще трех погибших под завалами обрушившегося в итальянской Генуе автомобильного моста. Об этом со ссылкой на газету "Corriere della Sera" сообщает Интерфакс.

Ночью с 17 на 18 августа спасатели отыскали машину. В ней находились тела еще троих жертв обрушения моста. В транспортном средстве были мужчина, женщина и девятилетний ребенок.

Количество погибших в результате обрушения моста в итальянском городе Генуя возросло до 41 человека.

Накануне сообщалось, что жертвами обрушения стали 38 человек, в списке пострадавших значилось 16 человек, и состояние девяти из них оценивалось как тяжелое.

Обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем. Власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций.

Работы по поиску жертв обрушения продолжаются. 16 августа местный прокурор сообщил, что под завалами рухнувшего моста в Генуе могут находиться до 20 человек.

Мы писали, что двое украинцев выжили после обрушения моста в Генуе.

Также сообщалось, что после обрушения моста в Генуе власти Италии ввели в городе режим ЧП на год.