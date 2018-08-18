В сети опубликовали первые фото с места крупного ДТП с украинским туристами в Польше. Об этом сообщает TVN24.

Напомним, что авария произошла после обеда 17 августа в Подкарпатском воеводстве Польши. Установлено, что автобус с пассажирами упал со склона и перевернулся.

В результате аварии погибли три человека, еще 51 получил ранения. Еще девять украинцев получили тяжелые раны. Всего в автобусе находилось 54 человека. Туристический автобус вез туристов из Львова в Австрию.

На данный момент движение по дороге, где произошло ДТП заблокировано.

Фото: tvn24.pl

Ранее "Страна" сообщала, что украинку депортировали из Польши из-за антиправительственной деятельности ее мужа.

Также в рейсовом автобусе на Польшу пограничники нашли 25 винтовок и 400 пачек с патронами.