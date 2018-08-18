Появились фото с места ДТП в Польше, где вылетел с дороги автобус с украинскими туристами
В сети опубликовали первые фото с места крупного ДТП с украинским туристами в Польше. Об этом сообщает TVN24.
Напомним, что авария произошла после обеда 17 августа в Подкарпатском воеводстве Польши. Установлено, что автобус с пассажирами упал со склона и перевернулся.
В результате аварии погибли три человека, еще 51 получил ранения. Еще девять украинцев получили тяжелые раны. Всего в автобусе находилось 54 человека. Туристический автобус вез туристов из Львова в Австрию.
На данный момент движение по дороге, где произошло ДТП заблокировано.
Фото: tvn24.pl
Ранее "Страна" сообщала, что украинку депортировали из Польши из-за антиправительственной деятельности ее мужа.
Также в рейсовом автобусе на Польшу пограничники нашли 25 винтовок и 400 пачек с патронами.