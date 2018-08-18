Сотрудники "Укртрансбезопасности" проверили более 27 тысяч автобусов и нашли тысячи нарушений. Об этом сказано в сюжете "5 канала".

В ходе проверки установлено, что каждая третья машина не имеет права выйти на маршрут.

"Некоторые говорят, что не имеют документов, некоторые отказываются от проверки. Чтобы не было такого - и созданы мобильные группы", - рассказал и.о. начальника управления госслужбы по безопасности на транспорте Львовщины Роман Лобода.

Отмечается, что самые распространенные нарушения - это трещины лобового стекла, неработающие фонари и звуковые сигналы, отсутствие огнетушителей, непройденный техосмотр.

В "Укртрансбезопасности" сообщили, что для полного контроля им не хватает людей. Поэтому нужно водить видеофиксацию нарушений на дорогах.

Отмечается, что Министерство внутренних дел разработало законопроект с изменениями в ПДД. Некоторые инновации уже заработали. Так, скорость в населенных пунктах ограничили до 50 км/ч.

Также впервые водительское удостоверение будут выдавать на два года. После этого срока, если водитель не совершил серьезных нарушений, его продлят на 30 лет без сдачи экзаменов. Иначе - повторные экзамены.

"В течение последних трех недель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее количество ДТП с пострадавшими уменьшилось на 26,5%. Количество травмированных в таких ДТП уменьшилось почти на 32%", - добавил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

МВД уже передало законопроект с изменениями в ПДД в Верховную Раду, который могут рассмотреть уже в сентябре.

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом задержали пьяного водителя маршрутки на Боярку.

Также в Украине отправят на металлолом все пассажирские маршрутки, переделанные из грузовых.