В Украине запретили целый ряд импортных препаратов. Об этом сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В распоряжении от 17 августа сообщается, что обозначенные лекарства ввозились на территорию страны с нарушением законодательства.

Список запрещенных лекарств насчитывает 75 наименований, 50 из которых произведены в Российской Федерации. Также в нем есть препараты украинского, немецкого, польского, венгерского, болгарского, бельгийского, французского, румынского, датского, испанского, итальянского и австрийского производства.

Среди прочих наименований - российские вакцины от столбняка, клещевого энцефалита, стафилококка.

В аптеках и медицинских учреждениях должны проверить наличие этих лекарств и в случае обнаружения - изъять их из обращения и уничтожить.

Напомним,нардепы предложили сократить число аптек, а все лекарства продавать только по рецепту.

Также мы писали, что в Украине запретили серию популярного лекарства от отравлений и для вывода токсинов.