В Польше в крупном ДТП разбился автобус с украинцами. Об этом сообщает TVN24.

Авария произошла вечером 17 августа в Подкарпатском воеводстве. Автобус вылетел с дороги, упал со склона и перевернулся. В результате ДТП погибли три человека, еще 51 получил ранения. Всего в автобусе находилось 54 человека. Туристический автобус вез туристов из Львова и он направлялся в Австрию.

"У автобуса была украинская регистрация и перевозились туристы из Львова. Три человека погибли и 51 человек госпитализирован. Девять из них получили серьезные ранения", - сказано в сообщении.

На данный момент движение по дороге, где произошло ДТП заблокировано.

Фото: twitter.com

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