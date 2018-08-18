Появилось видео, как спасатели на руках выносили детей после ливня во Львове
Сильный ливень 17 августа во Львове затопил город и даже остановил транспорт.
Последствия стихии были вынуждены ликвидировать спасатели. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций Львова.
В частности, ведомство публикует список подтопленных улиц: Железнодорожная, Героев УПА, Городоцкая, Богуна, Сахарова, Дидушко,Привокзальная, Торфяная, Дудаева, Кульпрковская. В обозначенных районах спасатели откачивали воду.
Кроме того, в районе Привокзального рынка работники ГосСЧС на руках выносили людей из подтопленного транспорта. Сообщается, что было спасено 77 человек, в том числе 9 детей. Спасатели отбуксировали 9 маршруток и 12 машин. Также были открыты люки, чтобы вода сливалась с дорог в канализацию.
На улице Сахарова ливень также заблокировал пассажиров маршруток и машин. Спасатели эвакуировали 53 человека, в том числе 6 детей.
Всего на улицах города работало 72 сотрудника ГосСЧС и 18 единиц техники.
Ранее мы писали, что появились фото Львова после грандиозного потопа с хэштегами #науправляли и #миздобули.
Также сообщалось, что город Львов превратился в Венецию после мощного ливня.