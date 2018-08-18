Сильный ливень 17 августа во Львове затопил город и даже остановил транспорт.

Последствия стихии были вынуждены ликвидировать спасатели. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций Львова.

В частности, ведомство публикует список подтопленных улиц: Железнодорожная, Героев УПА, Городоцкая, Богуна, Сахарова, Дидушко,Привокзальная, Торфяная, Дудаева, Кульпрковская. В обозначенных районах спасатели откачивали воду.

Кроме того, в районе Привокзального рынка работники ГосСЧС на руках выносили людей из подтопленного транспорта. Сообщается, что было спасено 77 человек, в том числе 9 детей. Спасатели отбуксировали 9 маршруток и 12 машин. Также были открыты люки, чтобы вода сливалась с дорог в канализацию.

На улице Сахарова ливень также заблокировал пассажиров маршруток и машин. Спасатели эвакуировали 53 человека, в том числе 6 детей.

Всего на улицах города работало 72 сотрудника ГосСЧС и 18 единиц техники.

Ранее мы писали, что появились фото Львова после грандиозного потопа с хэштегами #науправляли и #миздобули.

Также сообщалось, что город Львов превратился в Венецию после мощного ливня.