Президент США Дональд Трамп может заменить военных в Афганистане на наемников из частных военных компаний.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Издание отмечает, что Трамп может прибегнуть к помощи частной военной компании Blackwater, которая принадлежит Эрику Принcу. Предполагается, что наемники будут подчиняться специально предназначенном представителю США по Афганистану, который будет отчитываться непосредственно главе Белого дома.

NBC пишет, что против такого плана против выступили в Совете национальной безопасности при Белом доме. Также с ним не согласны министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь Майкл Помпео.

Как отметил Принс, сам он пока лично не разговаривал с Трампом о данном вопросе. По словам главы ПГК, он намерен в ближайшее время организовать масштабную кампанию в СМИ в поддержку своей инициативы, надеясь таким образом повлиять на мнение президента.

Ранее "Страна" сообщала, что талибы не собираются прекращать огонь в Афганистане после Рамадана.

Также в Афганистане прогремел второй взрыв за два дня, погибли ещё 25 человек.