В Национальном союзе журналистов Украины сделали заявление относительно Станислава Асеева, который держат в тюрьме в так называемой "ДНР". Заявление в Facebook сделал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Спасибо, что живой ... Наш коллега, журналист Станислав Асеев, которого с июня прошлого года держат в тюрьме в оккупированном Донецке, впервые появился на видеокадрах. Правда - в пропагандистском сюжете российского телевидения. К нашему коллеге по более 14 месяцев с момента задержания не имеют доступа представители международных организаций, Красного Креста", - сказано в сообщении.

Томиленко отметил, что само видео допроса является постановочным и пропагандой Кремля.

"Видеть наглость "военного" корреспондента из Москвы, которому комфортно проводить допрос Станислава ... Трудно слышать "признание" о шпионаже. Видеть руки, которые и без наручников, постоянно касаются друг друга. Это "Боржоми" на обеденном столе в арестанта... Многие постановочных кадров. Это не военная журналистика. Это пропаганда. Какие бы "признание» не транслировали из Донецка или Москвы, наша позиция однозначна - свободу журналисту Станиславу Асееву!" - добавил глава НСЖУ.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Ранее "Страна" сообщала, что журналист Асеев в Донецке объявил голодовку.

Также НСЖУ попросил Волкера помочь в освобождении Станислава Асеева.