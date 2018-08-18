Украинка рассказала об ужасах, которая она пережила отправляясь самолетом в Израиль. Об этом пользователь Вики Скай сообщила в Facebook.

Девушка сообщила, что "ад" начался еще в Борисполе, когда израильская авиакомпания EL AL устроила ей допрос перед стойкой регистрации.

"Напоминало собеседование в посольстве США. Начали обзванивать всех. Собрали консилиум, пол часа решали пускать меня или нет. Пустив, у меня отобрали абсолютно все вещи, оставив паспорт, телефон и кошелек в одноразовом пакетике. Перед посадкой с меня снимали лифчик, джинсы, обувь, ковырялись в волосах, проводили по мне разными устройствами, спросили как давно не идут часы и почему, попросили сфотографировать пол на телефоне, включить музыку", - рассказывает украинка.

По прилету в Израиль также ей устроили допрос, продержав 4 часа без еды и воды.

"Забрав паспорта, нас отвели в отдельную комнату с другими непринятыми людьми, из которой нельзя было выходить. Было дико холодно, голодно и страшно... Нас, как преступников, усадили в полицейскую машину, огражденную решетками и начали куда-то везти, отвечая грубо и невнятно. Было очень страшно. Судьба паспортов и всех вещей была по-прежнему неизвестна. Нас завели в камеру типа СИЗО. С решетками, двухъярусными койками, - наполненную украинками. Которые также получили отказ и сидели там не 1-й день. Многие из них сидят до сих пор", - добавила Скай.

Позже ее и еще одну девушку под конвоем отправили в аэропорт для доставки в Украину.

"В Киеве еле нашли наши паспорта. Багаж был утерян. И сотрудники аэропорта,успокаивали нас: Чему вы удивляетесь? Это каждый день происходит. Мы для них - скот. Зачем вы вообще туда полетели?" - подытожила украинка.

Фото: facebook.com/djvickysky

Ранее "Страна" сообщала, что в Италии на несколько дней застряли украинские туристы из Одессы.

Также в одесской гостинице нашли мертвыми двух туристов из Эстонии.