Лидер добровольческого движения "ОУН" Николай Коханивский намерен баллотироваться в президенты Украины. Об этом сказано в соответствующем приказе, который опубликовали на сайте организации.

"Приказ… по организационным и кадровым назначениям по формированию штаба и избирательной кампании кандидата в президенты Украины Николая Николаевича Коханивского", - говорится в сообщении.

Руководить предвыборным штабом Коханивського будет Владислав Шевчук.

Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а выборы в Верховную Раду девятого созыва – 27 октября. Официальная президентская избирательная кампания стартует 31 декабря 2018 года.

Ранее "Страна" сообщала, что "Океан Эльзы" представил новую песню "Скільки нас" с намеком на выборы.

Также Порошенко поручил СНБО не допустить вмешательства Кремля в выборы президента Украины.