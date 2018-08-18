Президент США Дональд Трамп сообщил главе Кремля Владимиру Путину, что Штаты останутся в Сирии до тех пор, пока не полностью не уничтожат террористическую организацию "Исламское государство".

Об этом сообщил и. о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

"Не должно быть сомнений относительно позиции президента по дальнейшему присутствию США в Сирии. Мы находимся там для разгрома, окончательного разгрома ИГИЛ. И в этом заключается послание, которое президент передал президенту Путину", - заявил Саттерфилд.

Он добавил, что США взаимодействуют с Россией по ситуации в Сирии на политическом уровне, а также на уровне представителей Вооруженных сил.

"США и Вооруженные силы США имеют широкие контакты на высоком уровне с российскими коллегами, как на политическом уровне - с Кремлем и МИД, так и на уровне военных. Эти контакты затрагивают как политическую ситуацию и необходимость мобилизации женевского процесса, так и вопросы предотвращения конфликтов и в целом боевые действия", - добавил Саттерфилд.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия и Сирия возобновила бомбардировки ИГИЛ, погибло мирное населения.

Также появилась информация о возможной гибели в Сирии сына главы ИГИЛ.