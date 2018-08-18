В субботу, 18 августа, в Украине ожидаются гроз. Об этом предупредили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, сегодня на севере, западе, а также в Черкасской, Полтавской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами пройдет град. Кроме того, местами ожидаются шквалы 15-20 м/с.

Напомним, что на выходные, 18 и 19 августа, в Украина будет переменчивая погода. На части территории страны пройдут дожди с грозами, а на другой установится жаркая и сухая погода.

В Киеве 18 и 19 августа погода будет неустойчивой, с периодическим увеличением облачности и локальными дождями Температура воздуха будет колебаться около 28 градусов тепла.

Ранее "Страна" сообщала, что во время страшной ночной грозы в аэропорту "Борисполь" пропадал свет.

Также опубликована карта, в каких регионах Украины сухо, а где пройдут дожди с грозами.