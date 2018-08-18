В Египте археологи нашли следы древнейшего сыра в мире сыра, который был изготовлен около 3,2 тысяч лет назад. Об этом сообщает Analytical Chemistry.

Удивительную находку сделали в некрополе Саккара, в 30 километрах к югу от Каира. Там археологи раскопали гробницу вельможи Птамеса, где нашли комнату-хранилище, а в ней множество разбитых керамических сосудов.

В одном из них ученые обнаружили содифицированную белую массу, а также ткань, которой, по-видимому, покрывали продукт. Ученые решили выяснить, что это такое и с помощью хромато-масс-спектрометрии провели протеомный анализ смеси. Этот метод позволил выявить в смеси белки и их фрагменты и определить происхождение продукта.

Анализ показал, что в смеси присутствовали фрагменты белков казеинов, которые встречаются в молоке коров, коз и овец, и бычий сывороточный альбумин. Из чего исследователи сделали вывод, что смесь была древним сыром, сделанным из смеси коровьего и овечьего или козьего молока.

Фото: E.Greco et al/Analytical Chemistry

В смеси также оказался фрагмент одного из белков бактерии Brucella melitensis, возбудителя тяжелого заболевания бруцеллеза. Микроорганизм передается от животных человеку либо через ранки, либо через зараженное молоко, молочные продукты и мясо. Сама по себе болезнь не слишком опасна, но вызывает тяжелые осложнения, которые могут привести к инвалидности.

Ранее "Страна" сообщала, что археологи выяснили, что древние индейцы опутали торговыми путями весь континент.

Также в некрополе Бени Хасан археологи раскопали гробницу знатного египтянина без саркофага.