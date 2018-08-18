Сегодня Владимир Путин посетит Берлин. Там он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Сам факт встречи двух лидеров - не сенсация. Они не прекращали двусторонних контактов после событий 2014 года и введения взаимных санкций. Меркель довольно часто летала в Россию (последний раз это была майская поездка в Сочи) или пересекалась с Путиным на международных площадках.

А вот российский президент давно не баловал фрау канцлерин своими визитами. Последний раз он был в Германии в октябре 2016 года. Но и тогда летал не лично к Меркель, а на встречу лидеров стран "нормандской четверки". Таким образом последний визит Путина именно к Меркель был целых пять лет назад - в доконфликтном 2013 году.

Со стороны такой перерыв смотрелся как обида на санкции и постановка оппонента в позу "вам что-то надо - вы и приезжайте". Но сегодня Путин впервые за долгие годы меняет этот подход и сам летит в Германию - причем о встрече стало известно за считанные дни до неё.

Что означает такая экстренная поездка хозяина Кремля в Берлин - разбиралась "Страна".

Как пройдет встреча Путина и Меркель

Лидеры РФ и Германии проведут переговоры во второй половине дня. Они пройдут в резиденции немецкого правительства - берлинском замке Мезеберг.

Встреча пройдет за закрытыми дверями, выхода к прессе по итогам не будет. Но перед тем, как закрыться тет-а-тет, Путин и Меркель сделают по короткому заявлению.

Что интересно, хозяин Кремля прибудет в Берлин окружным путем из Австрии, куда он "заскочит" на свадьбу министра иностранных дел. 53-летняя Карин Кнайсль выходит за предпринимателя Вольфганга Мейлингера, который старше ее на год.

На празднестве появится и канцлер Австрии Себастьян Курц - так что для Путина перед встречей с Меркель будет повод сверить часы с руководством одной из наиболее лояльных к Москве стран Европы.

О чем будут говорить

Официально темами встречи называют стандартные вопросы двусторонней повестки.

"Что касается тем, то это сверка часов по всем важнейшим проблемам, это и международный круг вопросов - по Украине, Сирии, рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются страны, и с последствиями этих рестрикций", - очертил темы пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он также добавил, что в Мезеберге будут обсуждать "Северный поток-2".

В Германии также воздерживаются от каких-либо существенных подробностей встречи. Спикер Меркель Штефан Зайберт заявил, что будут обсуждать Сирию, Украину и "Севпоток-2".

При этом на сайтах что канцлера, что президента не опубликован даже график этого рандеву, как обычно принято при таких визитах.

Таким образом, понятно, что встречаются Путин и Меркель в основном для обмена мыслями по какому-то срочному делу, которое представляет одинаковый вызов и для Берлина, и для Москвы. Именно поэтому российский президент согласился прилететь сам. Видимо, главным вопросом станет не одна из тупиковых тем последних лет (Украина, Сирия), а нечто новое.

"Брак по расчету с Путиным из-за Трампа"

Очевидно, что единственной подобной темой может быть санкционная война, которую США объявили практически всему миру. Последние удары пришлись по Москве, а потом по Анкаре, обвалив рубль и лиру, что наверняка отразится и на немецкой экономике. Также в США недавно припугнули европейцев санкциями за строительство "Северного потока - 2".

Учитывая, что этот проект вошел в финальную стадию, беспокойство Берлина понятно: Дональд Трамп уже не раз доказывал, что его санкционные угрозы - не просто слова. И эта ситуация беспокоит Москву, понятное дело, тоже.

В этом контексте немецкая Handelsblatt пишет, что между Россией и Германией "наступает конец ледникового периода". И топит этот лед Трамп, становясь общим соперником. Поэтому, хотя, прорыва от переговоров или возобновления дружбы ждать не стоит, но большой шаг к нормализации может быть сделан.

"Россия и Германия берут курс на сближение. Меркель и Путин ищут точки соприкосновения. Причина этому кроется в политике США", - считает журналист издания Моритц Кох.

В похожих выражениях изъясняется Bloomberg. "Из-за Трампа Меркель идет на "брак по расчету" с Путиным" - говорится в заголовке к статье. "В международные отношения врывается ураган: из-за президента США Дональда Трампа Ангела Меркель и Владимир Путин, возможно, будут вынуждены сблизиться спустя годы конфронтации", - говорит издание.

The New York Times также утверждает, что экстренность встречи вызвана нервной реакцией в стане "врагов и союзников Соединенных Штатов" - в ответ на тарифные удары администрации Трампа и его непредсказуемую дипломатию.

"Кроме официальных пунктов встречи может быть попытка укрепить альянсы и обменяться идеями о том, как лучше всего реагировать на тарифы президента Трампа. И Россия, и Германия пострадали от тарифов на алюминий и сталь, и обе страны опасаются последствий недавних мер г-на Трампа против Турции", - считает издание.

То же самое пишет немецкая Die Zeit. "Нынешняя санкционная активность Трампа затрагивает не только Россию, но Европу и весь мир: штрафные пошлины, торговые барьеры, санкции против конкретных проектов. Один из них - проект по строительству "Северного потока-2". В Вашингтоне уже был принят ряд законов, предусматривающих возможные санкции против компаний, задействованных в проекте".

Путин и Меркель будут обсуждать в Мезеберге возможности для защиты от этих действий Вашингтона, отмечает газета.

При этом "потепление в российско-германских отношениях не стоит расценивать как проявление вспыхнувшей "политической любви" или как смену политического курса. Это скорее выравнивание интересов путем целенаправленного сотрудничества. Обе стороны при этом осознают, что в спорной ситуации не смогут перепрыгнуть через свои тени, самой большой из которых является Украина", - говорится в статье.

В этом контексте напомним недавнее заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, который посоветовал немцам спросить у своих дедушек как говорить с Россией с позиций силы. Это вряд ли бы произошло, будь на столе некое серьезное "потепление" между странами.

Американский канал CNBC фиксирует: как бы ни сложились переговоры, "фундаментальная модель остается такой же, как и в дни Барака Обамы: Меркель, а не Белый дом, является ключевым собеседником Путина на Западе". По мнению телеканала ключевой темой обсуждений станет "Северный поток - 2" и напоминает, что нынешний визит российского президента выглядит как ответный - после сочинского вояжа Меркель.

Сирия

С темой Турции, которая после санкционного удара США оказалась в одной лодке с Россией и Германией, напрямую связана и сирийская проблема, которую будут обсуждать в Берлине сегодня.

Дело в том, что Дамаск сейчас готовит операцию по уничтожению группировки оппозиции в провинции Идлиб, которая находится на границе с Турцией. Это, по сути, последний крупный анклав противников Асада (помимо территорий, подконтрольных курдам).

В чисто прикладном измерении военные действия в Идлибе означают новую волну беженцев, которую Анкара может пропустить в Европу. В чем, безусловно, не заинтересована Германия.

Поэтому немецкие СМИ утверждают, что Меркель будет просить Путина повлиять на Асада. Впрочем, не веря в особый успех на этом направлении. Параллельно этот вопрос будет решаться с Турцией - с ее президентом канцлер будет встречаться в сентябре на территории Германии.

Российский "Коммерсант" при этом надеется, что Москва и Берлин смогут выработать решение по возвращению беженцев в Сирию. "Возможно, Владимиру Путину удастся убедить ее в том, что в вопросе возвращения в Сирию беженцев интересы (а главное, ценности) Москвы и Берлина совпадают. И тогда Германия могла бы поддержать эту идею - тем более что предыдущая сделка с Турцией по беженцам практически провалилась", - пишет издание, намекая, что содействие Запада должно быть финансовым.

Кстати, ранее Эрдоган заявил, что на 7 сентября в Стамбуле запланирована встреча по Сирии, в которой примут участие Турция, Россия, Германия и Франция. В европейских столицах факт этого саммита еще не подтвердили. Но если он действительно состоится, то, вероятно, в Мезеберге будет обсуждаться подготовка к нему, прогнозирует "Немецкая волна".

Украина

Накануне встречи с Путиным Меркель позвонила украинскому президенту Петру Порошенко. Речь шла о стандартных темах - миротворцах, заложниках, "Северном потоке-2".

Более детальных подробностей разговора нет. Но выглядит он как привычная уже западная практика общения с Порошенко перед встречей с Путиным - чтобы избежать обвинений в "решении судьбы Украины за ее спиной".

При этом Украина будет скорее всего обсуждаться Меркель и Путиным в контексте предстоящих президентских выборов. Никаких других свежих поводов украинской повестки попросту нет, поскольку тема с миротворцами заглохла.

Описывая украинскую специфику, мировые СМИ не считают ее приоритетной и не видят там возможности каких-либо подвижек на встрече в Берлине. Повторен тезис о том, что Меркель будет требовать у Путина сохранить транзит через Украину после запуска "Северного потока-2".