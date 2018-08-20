В зоне отчуждения ЧАЭС ученые обнаружили девять редких видов летучих мышей, в том числе зафиксировано появление гигантской вечерницы - крупнейшей и очень редкой летучей мыши Европы. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения на своей странице в Facebook в пятницу.

Согласно сообщению, уже завершилась полевая экспедиция в рамках ежегодного исследования рукокрылых. В этом году ученые исследовали левобережную часть зоны отчуждения, которая является наименее изученной по сравнению с другими регионами.

Летучих мышей ловили специальными сетями, которые не вредят рукокрылым, описывали их, кольцевали и отпускали. За время экспедиции ученым удалось поймать 420 особей.

Также специалисты записывали вокализацию летучих мышей при помощи устройств, работающих в ультразвуковом диапазоне. Сейчас ученые дешифровывают записи.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

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